Стамбул, Турция, , 18:13 — REGNUM Власти Турции, ранее достигшие договоренностей с представителями РФ по Сирии, оставляют за собой право на односторонние действия. Об этом, как передает Anadolu Ajansı, сказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе мероприятия, организованного в конгресс-центре «Халич» в Стамбуле по случаю Международного женского дня.

По его словам, Москва должна выполнить обязательства по Сирии, в противном случае Турция оставляет за собой право собственными ресурсами добиться целей операции «Весенний щит».

Глава государства добавил, что для турецкой стороны приемлемо любое решение, которое позволит обеспечить безопасность границ Турции и населения сирийского Идлиба.

Как передавало ИА REGNUM, 6 марта президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что существенные выгоды принесет соглашение РФ и Турции по ситуации в сирийском Идлибе.

Читайте также: Эрдоган оценил итоги переговоров с Путиным по Идлибу