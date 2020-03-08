Вашингтон, , 18:14 — REGNUM Дипломатическое представительство Украины в США потребовало от американского издания Vox исправить видеоролик, в котором распространение коронавирусной инфекции в мире было показано на географической карте, где Крым был обозначен территорией России. Об этом сообщается на официальной странице украинского посольства в Соединенных Штатах в социальной сети Twitter.

«Журналистика требует точности. Карта Vox с отчётом о коронавирусе нуждается в исправлении: Крым — это Украина. Пожалуйста, поменяйте карту!» — говорится в сообщении.

Кроме этого, в диппредставительстве Украины в США до сих пор считают, что Крым оккупирован Россией и он является «неотъемлемой частью Украины».

Напомним, вопрос о принадлежности Крыма был поднят после государственного переворота в Киеве в феврале 2014 года. Население полуострова отказалось признавать незаконную украинскую власть, после чего 16 мая был проведён референдум о воссоединении Крыма с Россией, по результатам которого около 97% избирателей Крыма и 95,6% избирателей Севастополя проголосовали за воссоединение полуострова с Россией.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в МИД Украины был вызван посол Сербии на Украине Аце Йованович в связи с размещением на российском стенде названия и символики «Республики Крым» на Международной туристической ярмарке в Белграде.

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