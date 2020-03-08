Вашингтон, , 17:57 — REGNUM Сенатор от штата Калифорния Камала Харрис, стремившаяся стать кандидатом в президенты от Демократической партии США и отказавшаяся от этой борьбы поддержала предвыборную кампанию бывшего вице-президента Джозефа Байдена.

По ее словам, Байден «с достоинством служил свей стране, и сейчас мы нуждаемся в нем больше, чем когда-либо».

«Я сделаю все от меня зависящее, чтобы поспособствовать его избранию следующим президентом», — написала она в своем Twitter.

Как сообщало ИА REGNUM, итоги опубликованного в начале декабря общенационального опроса Politico и Morning Consult показали, что за Харрис готовы были голосовать 5% потенциальных избирателей-демократов. Выборы нового президента США пройдут 3 ноября 2020 года.

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