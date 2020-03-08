Вашингтон, 8 марта 2020, 17:40 — REGNUM Информация СМИ о том, что при борьбе с распространением нового коронавируса власти США столкнулись с трудностями, не соответствует действительности. Об этом сообщил президент США Дональд Трамп на своей странице в соцсети Twitter.
«Лживые СМИ делают все возможное, чтобы выставить нас (администрацию США) в дурном свете, — написал глава Белого дома. — Печально!«
По словам президента США, у властей страны для борьбы с коронавирусом есть «отлично подготовленный и прекрасно проработанный план».
Трамп напомнил, что ранее власти США приняли меры по закрытию границ для определенных областей, что «стало настоящим спасением».
Как передавало ИА REGNUM, ранее от заболевания COVID-19 в США скончались 17 человек.
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