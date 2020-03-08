Анкара, 8 марта 2020, 17:19 — REGNUM Президент Турции Реджеп Эрдоган проведет встречу с представителями Европейского союза по поводу проблемы с мигрантами. Об этом 8 марта сообщает Reuters.
По данным журналистов, дискуссия запланирована на понедельник, 9 марта. Глава Турции выразил надежду на прогресс в преодолении сложившейся ситуации.
Напомним, после обострения ситуации в сирийском Идлибе, когда были ликвидированы более 30 турецких военнослужащих, власти Турции открыли границы с Евросоюзом для мигрантов.
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