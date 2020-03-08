Москва, , 16:50 — REGNUM В России число президентских сроков должно быть ограничено, так как государству необходима сменяемость власти. Об этом сообщил президент Российской Федерации Владимир Путин в интервью для документального проекта «Пролетев над бездной».

Данное заявление российский лидер сделал в контексте рассмотрения поправок в Конституцию страны, среди которых предлагаются различные изменения, в том числе и по отмене количества президентских сроков.

«На мой взгляд, для того чтобы гарантировать сменяемость власти (а для такой страны, как наша, это важно), все-таки лучше, если количество сроков избрания президента будет ограничено», — подчеркнул глава государства.

Однако, по мнению Путина, ничего экстраординарного в том, что президент может избираться неограниченное количество раз, нет. Об этом свидетельствует опыт многих зарубежных стран, в том числе и практика Соединенных Штатов, где совсем недавно, с точки зрения исторического процесса, ввели ограничение по числу сроков для одного президента.

Кроме этого, российский лидер отметил, что он ради продления своих президентских полномочий не пойдет на неприемлемые для государства нововведения. Например, на создание альтернативных органов власти. Так, Госсовету не будут вменены дополнительные полномочия и функции во избежание дублирования верховной власти президента, заверил Путин.

«Я понимаю, что, если честно сказать, я смогу контролировать ситуацию таким образом, чтобы она была стабильной. Но создавать ситуацию двоевластия на будущее, на перспективу для страны абсолютно губительно. Если подытожить все, что я сказал, вывод такой: я не хочу и не буду для продления своих полномочий создавать такую систему государственной власти в России, которая будет для нее неприемлема или губительна», — заключил российский лидер.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Российской Федерации Владимир Путин на встрече с представительницами общественности в Иваново высказался относительно возможности возглавить Государственный совет после истечения срока его президентских полномочий.

Читайте ранее в этом сюжете: Путин высказался о возможности возглавить Государственный совет