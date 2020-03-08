Москва, , 16:41 — REGNUM Президент России Владимир Путин подписал указ, определяющий основные задачи зампреда Совета безопасности РФ. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

В настоящее время эту должность занимает бывший премьер-министр России Дмитрий Медведев.

Так, зампреду Совета безопасности предписано в том числе ежегодно представлять доклад о состоянии национальной безопасности, участвовать в выработке и реализации внешнеполитического курса страны, а также осуществлять контроль за исполнением указаний главы государства.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Путин заявил, что отставка прежнего правительства РФ обсуждалась с бывшим премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым заранее.

По словам главы государства, его «тандем» с Дмитрием Медведевым не распался, а экс-председатель правительства поменял лишь направление своей деятельности.

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