Анкара, , 16:04 — REGNUM Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поздравил женщин в связи с Международным женским днем 8 марта. Об этом сообщает Anadolu Ajansı со ссылкой на послание главы государства.

В своем поздравлении президент турецкого государства заявил, что женщины являются первыми учителями человечества, имеющими жизненно важную роль в формировании будущего.

По его словам, важное значение для светлого будущего страны имеет расширение деятельности женщин во всех сферах общественной жизни.

В послании президента говорится, что власти Турции продолжают работать над тем, чтобы обеспечить использование женщинами всех возможностей в сферах медицинских услуг, образования, карьеры и др.