Ашхабад, , 14:50 — REGNUM Туркменские власти поддерживают план марокканского правительства по спорным территориям, назвав его «единственным решением» по Западной Сахаре. Об этом заявил министр иностранных дел Туркмении Рашид Мередов на встрече с главой внешнеполитического ведомства Марокко Насером Буритой, передает «Morocco World News».

Туркменский дипломат подчеркнул, что Туркмения одобряет позицию официального Рабата по вопросу независимости Западной Сахары, которая заключается в том, чтобы эта спорная территория оставалась под контролем правительства Марокко.

По итогам переговоров Мередов и Бурита подписали Меморандум о взаимопонимании между министерствами иностранных дел Туркмении и Марокко по вопросам сотрудничества в сферах политики, дипломатии и права, а также торговли и культуры.

Издание отмечает, что это первый официальный визит министра иностранных дел Туркмении в Марокко после установления дипломатических отношений между странами в 1992 году.

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