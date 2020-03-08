Киев, , 15:33 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что граждане Российской Федерации живут в «конструкции Советского Союза». Об этом он рассказал в интервью газете The Guardian, опубликованном 8 марта на сайте украинского лидера.

Так Зеленский ответил на вопрос журналиста о том, тоталитарный ли режим в РФ. По его мнению люди в Российской Федерации живут в «конструкции Советского Союза», но вместе с тем, как отметил президент Украины «наши» бабушки и дедушки жили в СССР и там были свои плюсы.

«Но что касается свободы слова, свободы мышления, либеральных ценностей, закрытости Советского Союза от внешнего мира — это безусловные минусы. Поэтому я считаю, что модель Российской Федерации именно такая», — заявил Зеленский.

Украинский лидер добавил, что жить в такой модели это право граждан РФ. Народ по его словам выбирает правителя и модель. Но если народу не нравится правитель, то он избирает другого.

«А если люди не могут выбрать другого (главу государства — ИА REGNUM), то происходит то, что у нас было — Майдан. Во всем мире абсолютно одинаковые шаги», — подвел итог сказанному Зеленский.

ИА REGNUM напоминает, на Украине произошло два так называемых майдана, в 2004 году и в 2014 году. Произошедшее на Украине было государственным переворотом и противоречило украинской конституции. В результате двух т. н. майданов к власти пришли политики, ориентированные на так называемые европейские ценности, а также поддерживаемые Соединенными Штатами Америки. Чаще всего у данных политиков присутствовала антироссийская риторика и они не пользовались поддержкой большинства граждан страны.