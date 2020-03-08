Ташкент, , 14:25 — REGNUM В сотрудничестве с такими авторитетными международными организациями, как ООН, Всемирный банк, с Китайской Народной Республикой и другими государствами предусмотрена реализация в этом году программ по борьбе с бедностью, развитию предпринимательства и малого бизнеса общей стоимостью 700 миллионов долларов.

Об этом говорится в поздравительном послании президента Узбекистана Шавката Мирзиёева по случаю 8 марта.

Президент также сообщил, что в настоящее время сформированная под руководством Федерации профсоюзов Узбекистана республиканская рабочая группа посещает регионы страны и в каждом анализирует положение женщин, живущих в сложных условиях.

«Группой разрабатываются программы по обеспечению прав и интересов женщин и девушек, их социальной защите, оказанию всесторонней помощи и поддержки в разрезе каждой махалли и организуется их выполнение. Начал действовать «телефон доверия» рабочей группы или, говоря современным языком, «call-центр», который круглосуточно принимает обращения женщин», отметил президент.

По его словам, теперь наши женщины могут, набрав короткий номер «1211» из любого города, кишлака, отдаленного аула, непосредственно обратиться в этот центр, что является продолжением диалога с народом

Он указал, что ежегодно 28 девушек Узбекистана награждаются Государственной премией имени великой поэтессы Зульфии, к настоящему времени лауреатами этой премии уже стали 311 наших молодых соотечественниц.

«В нынешнем году их ряды пополнят еще 28 одаренных девушек. Убежден, что своим плодотворным трудом, ярким талантом, лучшими человеческими качествами они станут примером для всех своих сверстников», отметил глава Узбекистана.