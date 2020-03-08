Бейрут, , 13:18 — REGNUM Премьер-министр Ливана Хасан Диаб заявил, что правительство страны не будет погашать кредит перед Евросоюзом, об этом 7 марта сообщает Al Jazeera.

Официальный Бейрут должен погасить кредит в размере $1 млрд 200 млн. Однако в связи с тяжелой ситуацией в стране сделать этого ливанские власти не могут.

«Как мы можем платить по кредиту, когда граждане Ливана не могут получить свои сбережения? Как мы можем платить по кредиту, когда люди не в состоянии купить себе хлеб», — приводит издание слова премьер-министра.

Напомним, с октября 2019 года Ливан столкнулся с серьезнейшим финансовым кризисом. Власти страны ввели дополнительные налоги, что привело к массовым уличным демонстрациям, приведшим к отставке прежнего правительства.

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