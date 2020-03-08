Киев, , 12:47 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский назвал очень сложными переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом он заявил в интервью The Guardian, которое было опубликовано 8 марта на украинском языке на сайте президента Украины.

На вопрос журналиста о возможности договоренностей с Владимиром Путиным Зеленский ответил, что это очень сложно. Он отметил вместе с тем, что с сентября 2019 года Украина вернула 111 удерживаемых лиц. Украинский лидер отметил, что не говорит о том, что был сделан прорыв. Но отметил, что переговоров в «нормандском формате» не было три года.

«Ситуация была заморожена абсолютно. Через три года мы добились встречи — сейчас вернули 111 человек. Мы сели за стол переговоров», — подчеркнул Зеленский. Вместе с тем украинский лидер отметил, что все не идет «как по маслу».

«Все идет жестко, тяжело, с серьезными шероховатостями. Но оно движется вперед», — заявил президент Украины, отметив, что если нет движения вперед, необходимо избрать иную стратегию.

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Как сообщало ИА REGNUM, Владимир Зеленский заявил о выходе Украины из «нормандского формата» переговоров об регулировании ситуации в Донбассе в том случае, если в течение года не будет изменений в зоне военных действий.

Отметим также, что ранее украинский лидер заявил о том, что по его мнению Владимир Путин его понимает и понимает необходимость окончания войны в Донбассе.

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