Лондон, , 12:10 — REGNUM Несколько истребителей Typhoon британских королевских военно-воздушных сил были подняты в воздух 7 марта для перехвата российских противолодочных самолетов Ту-142, которые осуществляли полеты в небе над восточной частью Атлантического океана. Об этом сообщает пресс-служба министерства обороны Великобритании.

Напомним, что пресс-служба Северного флота военно-морских сил России сообщила, что два дальних противолодочных самолета Т-142 совершили плановый полет над Баренцевым, норвежским и Северным морям Атлантического океана. Полет прошел в соответствии с международными правилами, его длительность составила более 15 часов с дозаправкой в воздухе.

Узнав о полете российских противолодочных кораблей британские королевские ВМС подняли в воздух с авиабазы Лоссимут в Шотландии истребители Typhoon, которые были направлены на перехват российских воздушных судов. Затем Ту-142 на идентификацию и сопровождение взяли другие истребители, поднявшиеся с базы Конингсби.

Кроме того, британские ВВС задействовали самолет-заправщик Voyager.

Также в перехвату российских самолетов присоединились два истребителя ВВС Франции.