Киев, , 12:42 — REGNUM О необходимости бороться за тех граждан, кто живет в приграничных с Россией областях Украины и имеет родственников в РФ заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью The Guardian, перевод которого опубликован 8 марта пресс-службой главы украинского государства.

«Я считаю, что тех, у кого родственники в России, кто живет в приграничных областях и имеет дружеские, профессиональные связи, — за них нужно бороться», — отметил Зеленский.

Он подчеркнул, что таких людей может «качать» информационная война и этим людям по словам украинского лидера нужно дать уверенность в том, что Украину ждет ЕС.

«Даже не так — Европейский Союз хочет видеть Украину — крупнейшую по территории страну в Европе», — отметил он.

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ИА REGNUM напоминает, ранее украинский лидер Владимир Зеленский пообещал предоставлять украинское гражданство представителям всех народов, которые «страдают от авторитарных и коррумпированных режимов». Данное заявление было ответом на подписанный ранее российским президентом Владимиром Путиным указ об упрощенном порядке принятия в гражданство России для жителей ДНР и ЛНР.