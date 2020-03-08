Сана, , 12:01 — REGNUM Специальный посланник ООН в Йемене Мартин Гриффитс заявил, что страна находится на пороге полномасштабного военного конфликта, об этом 8 марта сообщает Al Jazeera.

«Йемен, на мой взгляд, находится на перепутье: либо мы положим конец конфликту и возобновим политический процесс, либо вновь разгорится полномасштабный конфликт», — приводит слова Гриффитса издание.

В начале марта 2020 года повстанцы-хуситы захватили город Эль-Хазм, главный в провинции Аль-Джавф, что стало свидетельством того, что конфликт далек от урегулирования.

Напомним, гражданская война в Йемене продолжается с 2014 года. В 2015 году в конфликт вторглась арабская коалиция, возглавляемая Саудовской Аравией, что привело к эскалации насилия.

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