Киев, , 09:39 — REGNUM Исполняющая обязанности директора государственного бюро расследований Ирина Венедиктова намерена отстоять честь, достоинство, деловую репутацию и потребовать от украинских средства массовой информации опровержения неправдивой информации в украинском суде. Об этом она написала 7 марта на своей странице в социальной сети Facebook, а также опубликовала первую страницу своего искового заявления в Печерский районный суд столицы Украины.

Ответчиками Венедиктовой выступают издание «Украинская правда» и «Центр противодействия коррупции». Поводом к исковому заявлению послужила статья, опубликованная 28 января 2020 года на сайте «Украинской правды» под названием «Спрут Авакова: Как «временный министр» наращивает свое влияние в силовом блоке». В статье по мнению Венедиктовой имеется недостоверная информация.

Целью иска по словам Венедиктовой является доказать то, что лгать является экономически невыгодным. В связи с этим сумма иска Венедиктовой составляет 150 тысяч гривен (411 тысяч 600 рублей). Политик попросила своих читателей в социальной сети подсказать куда можно перечислить денежные средства в случае удовлетворения иска. Она отметила, что получателем денежных средств должны статье те, на кого не хватает внимания и средств у государства.

Также по словам Венедиктовой, целью иска является «остановить искажение самой идеи контроля гражданского общества за властью».

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ИА REGNUM напоминает, временно исполняющей обязанности директора государственного бюро расследований Украины Ирина Венедиктова стала 27 декабря 2019 года после увольнения бывшего директора ГБР Романа Трубы.