Киев, 8 марта 2020, 09:38 — REGNUM Бывший глава украинского правительства Арсений Яценюк «зондирует почву» относительно назначения его главой национального банка Украины, сообщает 8 марта издание «Страна.ua» со ссылкой на свои источники в офисе президента Украины Владимира Зеленского.
По словам источника в офисе Зеленского бывший глава украинского правительства Арсений Яценюк, равно, как и бывший глава Совета национальной безопасности и обороны и Украины Александр Турчинов давно совершают попытки «примкнуть» к новой власти. Турчинов, по словам источника, после президентских выборов (апрель 2019 года) надеялся, что останется на занимаемой им должности секретаря СНБО. Яценюк пытался попасть в новое украинское правительство осенью, как утверждает источник. С переменой власти, как утверждает источник, «новая серия» попыток попасть в правительство.
ИА REGNUM напоминает, когда Арсений Яценюк был главой правительства (февраль 2014 года — апрель 2016 года), курс украинской гривны увенчался «обвалом». Для сравнения, когда Яценюк занял пост главы украинского правительства курс гривны по отношению к доллару был 9,5 гривен (февраль 2014 года). Когда Яценюк покинул свой пост (апрель 2016 года) один доллар стоил 25 гривен. Кроме того, при Арсении Яценюке были «заморожены» заработные платы и пенсии в то время, как тарифы на коммунальные услуги росли.