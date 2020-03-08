Москва, , 08:49 — REGNUM Лидер КПРФ депутат Госдумы Геннадий Зюганов не удивлен тем, что «Единая Россия» не хочет на уровне Конституции вводить запрет для чиновников и парламентариев на недвижимость за границей.

Как сообщало ИА REGNUM, комитет Госдумы по госстроительству отклонил соответствующую поправку в Основной закон страны. Чиновникам и парламентариям запрещено иметь финансовые активы и счета за рубежом.

«Единая Россия» считает излишним вносить в Конституцию запрет чиновникам иметь недвижимость за рубежом. Неудивительно, ведь большая часть нынешней «элиты» живет интересами своих «забугорных» активов, а не страны, превратившейся для них в источник получения сверхприбылей», — отметил Зюганов.

По его мнению, России, как воздух, нужен приход к власти народно-патриотических сил, которые сконцентрированы, прежде всего, вокруг КПРФ.