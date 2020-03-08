Исламабад, , 07:33 — REGNUM Серию митингов запланировали к проведению сторонники гендерного равенства в различных городах Пакистана, чем вызвали негодование сторонников традиционного общества, сообщает CNN.

Две петиции были поданы накануне 8 марта в суды Исламабада и Лахора, авторы обращений призвали запретить приуроченные к празднованию Международного дня трудящихся женщин акции сторонников гендерного равенства, считая их противоречащими нормам ислама. Оба обращения были отклонены судом.

Возглавляющий Ассамблею исламских священнослужителей Маулана Фазлур Рехман призвал своих сторонников прекратить марши к 8 марта, назвав их угрожающими мусульманской культуре, а также оправдывающими «вульгарность и непристойность» под флагом прав человека.

В свою очередь активист Amnesty International в Южной Азии Риммель Могидин призвал власти Пакистана «немедленно принять меры против тех, кто пытается запугать женщин, ведущих и участвующих в акциях протеста».

Уже третий год подряд сторонники гендерного равенства организуют акции в Пакистане. Женщины и девушки выходят на марши с направленными против мужчин и против семьи лозунгами. «Разведенные и счастливые», — значится на одном из плакатов.

По мнению журналиста Рима Хуршида, марш феминистических организаций нарушает сложившиеся патриархальные устои и неизбежно ведет к конфликту в обществе.

Напомним, различные феминистические организации, якобы борющиеся за равноправие полов и свободу женщин, фактически выступают за «свободу» женщин от семьи, материнства, а в конечном итоге от традиционных норм морали и нравственности. При этом день Восьмого марта, ставший символом реализации женщины как полноценного члена общества, начинает менять свое содержание в угоду этим противопоставляющим себя мужчинам, семье, а в конечном счете и государству группам.