Сана, , 06:08 — REGNUM Военная коалиция сил под руководством Саудовской Аравии нанесла серию ударов по йеменскому порту Салиф, где дислоцированы военные объекты повстанцев-хуситов, сообщает KFGO News со ссылкой на государственное телевидение Саудовской Аравии.

Как стало известно, уничтожены были объекты на которых проходила сборка и запуск беспилотных летательных аппаратов и груженных взрывчатыми веществами лодок, которые представляли опасность для судоходства в Красном море.

Напомним, противостояние между захватившими север Йемена, включая столицу страны Сану, хуситами и теснимым ими правительством продолжается с 2015 года. На стороне изгнанного из Йемена президента Мансура Хади выступила коалиция сил, во главе которой стала Саудовская Аравия. ВВС коалиции периодически наносят авиаудары по позициям повстанцев с воздуха.

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