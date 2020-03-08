Лондон, , 05:29 — REGNUM Выполнявшие патрульные полеты над акваторией Балтийского моря самолеты ВКС России потревожили Королевские военно-воздушные силы Великобритании (RAF), вследствие чего несколько истребителей тайфун RAF поднялись в воздух и сопроводили российские авиамашины, сообщает пресс-служба министерства обороны Великобритании.

«Сегодня тайфуны RAF, развернутые в Эстонии в зоне Балтийской воздушной полиции НАТО, перехватили двух российских истребителей Су-30, когда они проходили над Балтийским морем», — говорится в сообщении.

Между тем в королевских ВВС пояснили, что истребители вылетели с авиабаз Лоссимут и Конингсби. Акваторию Балтийского моря в ведомстве назвали «зоной интересов Великобритании».