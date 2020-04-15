Тирана, , 00:08 — REGNUM Премьер-министр Албании Эди Рама 14 апреля заявил, что Европейский союз передал в распоряжение Албании 100 миллионов евро на восстановление последствий разрушительного землетрясения, произошедшего в ноябре 2019 года.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, решение о выделении этих средств было оглашено представителями ЕС ещё во время конференции стран-доноров, прошедшей по инициативе ЕС в Брюсселе 17 февраля и посвященных сбору средств на восстановление нищей Албании после землетрясения.

Напомним, землетрясение магнитудой 6,4 баллов по шкале Рихтера, произошедшее в ночь с 25 на 26 ноября 2019 года, стало мощнейшим за последние 40 лет, лишило жизни 50 человек и повредило или полностью разрушило более тысячи зданий.

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