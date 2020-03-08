Белград, , 08:48 — REGNUM 7 марта глава Народной партии Сербии Вук Еремич заявил, что в Вашингтоне президент Сербии Александр Вучич согласился на вступление Косово в ООН.

По словам Еремича, сразу же после проведения парламентских выборов 26 апреля в Сербии ожидания администрации нынешнего президента США Дональда Трампа в отношении Приштины и Белграда будут очень велики.

Еремич уже продемонстрировал склонность делать громкие политические прогнозы, которые, тем не менее, оказываются беспочвенными и не сбываются. Напомним, вступление Косово в ООН Еремич пророчил ещё в 2018 году — тогда поводом для таких выводов были не выборы в Сербии, а интенсификация встреч между президентами Сербии и Косово Александром Вучичем и Хашимом Тачи.

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