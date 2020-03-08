Скопье, , 09:08 — REGNUM 7 марта президент Северной Македонии Стево Пендаровски выступил с речью, посвященной международном женскому дню.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi Maqedoni, Пендаровски отметил, что в настоящее время гендерное неравенство проявляется практически в каждой сфере жизни общества, а прогресс в деле его преодоления идет медленно, причем есть случаи обратного движения.

Президент Македонии подчеркнул, что установление гендерного равенства является одним из его приоритетов, и что для движения вперед обществу необходимо сфокусироваться на вопросах гендерной политики.

Напомним, в 2019 году приз Берлинского кинофестиваля получил фильм македонского режиссера Теоны Стругар-Митевской «Бог существует, её имя Петруния», посвященный проблеме гендерной дискриминации.

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