Донецк, , 02:24 — REGNUM В Донецкой Народной Республике готовы к тому, что Украинская сторона откажется от выполнения Минских соглашений. Об этом заявила глава МИД ДНР Наталья Никонорова, передает Донецкое агентство новостей.

По её словам, Киеву следует «добросовестно, безоговорочно, чётко и буквально начать выполнять Минские соглашения в согласовании с представителями республик». В соответствии с договоренностями необходимо предоставить Донбассу особый статус и зафиксировать его в Конституции страны.

Также глава МИД ДНР отметила, что, если президент Украины Владимир Зеленский продолжит путь «вооружённого противостояния» и курс своего предшественника, который «пытался выставить Россию стороной конфликта», республики Донбасса «симметричным образом» ответят на провокации. При этом вся ответственность за срыв международных соглашений ляжет на Киев, добавила дипломат.

Как сообщало 7 марта ИА REGNUM, заявление Зеленского о возможности «гибкого подхода» к Минским соглашениям прокомментировали в ЛНР.

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