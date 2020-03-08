Триполи, , 01:49 — REGNUM Силы ПВО Ливийской национальной армии, руководимой Халифой Хафтаром, сбили турецкий БПЛА, сообщает агентство SANA со ссылкой на официальное заявление ЛНА.

По данным военных, вылетевший с турецкой военной базы Маитика турецкий беспилотник был сбит к югу от Триполи. Сообщается также о нарушениях перемирия со стороны ополченцев.

Напомним, ранее президент Турции Реджеп Эрдоган заявил о заинтересованности в достижении мира в Ливии.

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