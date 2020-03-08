Тирана, , 09:34 — REGNUM Премьер-министр Албании Эди Рама раскритиковал президента страны Илира Мету за письменное обращение к Комиссару ЕС по расширению и политике добрососедства Оливеру Вархели 6 марта.

Как сообщает албанское государственное новостное агентство АТА, Рама заявил, что это «первый раз с момента создания Европейского союза, когда президент посылает в Брюссель письма, подрывающие мост между Европой и его страной, … первый раз в истории расширения ЕС, когда Брюссель поддерживает страну-кандидата, а её президент выступает против страны и против самого Брюсселя».

Напомним, в письме глава Албании обратил внимание Евросоюза на то, что правящая партия препятствует нормальной работе Конституционного суда, что заставляет не согласиться с недавним заключением Еврокомиссии о том, что Албания добилась успехов в реформе судебной системы.

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