Приштина, 8 марта 2020, 00:05 — REGNUM 7 марта специальный представитель президента США Дональда Трампа по диалогу между Сербией и Косово Ричард Гренелл вновь выступил с критикой позиции премьер-министра самопровозглашенного Косово Альбина Курти по пошлине на товары из Сербии и Боснии и Герцеговины.
На своей странице в социальной сети Twitter Гренелл опубликовал следующее:
Напомним, в то время как США настаивают на немедленной и безусловной отмене Косово пошлины 100% на товары из Сербии и Боснии и Герцеговины, Курти выступает за постепенную отмену пошлины с возможностью её возврата и заменой её на режим взаимности в отношениях с Сербией.
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