Приштина, , 00:05 — REGNUM 7 марта специальный представитель президента США Дональда Трампа по диалогу между Сербией и Косово Ричард Гренелл вновь выступил с критикой позиции премьер-министра самопровозглашенного Косово Альбина Курти по пошлине на товары из Сербии и Боснии и Герцеговины.

На своей странице в социальной сети Twitter Гренелл опубликовал следующее:

Внимание Вашингтона сосредоточено на экономическом развитии и создании рабочих мест. Мы считаем, что этот игнорируется в ходе диалога. Но мы не можем помочь правительству, пока пошлина продолжает наносить ущерб экономике. Они должны снять её. Также, политические проблемы должны решаться самими сторонами, а не Вашингтоном.

Напомним, в то время как США настаивают на немедленной и безусловной отмене Косово пошлины 100% на товары из Сербии и Боснии и Герцеговины, Курти выступает за постепенную отмену пошлины с возможностью её возврата и заменой её на режим взаимности в отношениях с Сербией.

Читайте ранее в этом сюжете: Лидеры Сербии и Косово: соглашения, заключенные под давлением, ничтожны