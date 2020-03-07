Вашингтон, , 23:37 — REGNUM Президенты США и Бразилии Дональд Трамп и Жаир Болсонару рассмотрят ситуацию в Венесуэле в контексте проведения в этой стране «свободных и честных выборов». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя американской администрации высокого ранга.

По его словам, президент Венесуэлы Николас Мадуро якобы способствует эскалации кризиса в стране, в том числе «укрывает колумбийских террористов» и создает угрозы на границе с Бразилией.

«Но все может измениться, если мы будем способны обеспечить свободные и честные, проводимые под международным наблюдением президентские выборы. Данная встреча (лидеров США и Бразилии) это акцентирует», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, переговоры американского и бразильского президентов Дональда Трампа и Жаира Болсонару состоятся 7 марта в поместье Мар-а-Лаго (штат Флорида, США). Повестка встречи очень обширна: от ситуации в Венесуэле до ближневосточного урегулирования.

Отметим, санкции Вашингтона против Каракаса 2015 года были введены после протестов в Венесуэле с последующим провалом попытки прозападной оппозиции отправить президента страныНиколаса Мадуров отставку.