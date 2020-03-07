Киев, , 23:22 — REGNUM Поставки воды в Крым власти Украины возобновлять не планируют. Об этом, как передает «Укринформ», заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

«Украина не рассматривает возможность возобновления поставок днепровской воды в … Крым», — сказал Кулеба.

Министр иностранных дел Украины добавил, что спекуляции и домыслы на эту тему должны прекратиться.

Напомним, 6 марта глава Крыма Сергей Аксёнов на своей странице в Facebook написал, что Украина рассматривает вопрос возобновления подачи воды в Крым исключительно как орудие шантажа — власть в стране меняется, а подходы — нет.

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