Приштина, , 23:08 — REGNUM 7 марта в интервью для немецкого издания Frankfurter Allgemaine Cajtung премьер-министр самопровозглашенного Косово Альбин Курти заявил, что соглашение, достигнутое под давлением и угрозами — это ничто большее, чем бумага, на которой стоят подписи.

В Косово данное заявление посчитали ответом на многократно озвученные США требования о немедленной отмене пошлины 100% на товары из Сербии и Боснии и Герцеговины без всяких условий.

Напомним, ранее президент Сербии Александр Вучич признал, что США оказывают огромное давление на самопровозглашенное Косово, чтобы добиться отмены пошлины, однако премьер-министр Косово Курти, несмотря на критику как со стороны партнеров по коалиции, так и со стороны оппозиции, продолжает настаивать на постепенной отмене пошлины с дальнейшей заменой её на режим взаимности в отношениях с Сербией.

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