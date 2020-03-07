Москва, , 22:50 — REGNUM Правительство России утвердило состав комиссии по региональному развитию, соответствующее распоряжение опубликовано на сайте правительства.

Отмечается, что комиссию возглавит заместитель председателя правительства Марат Хуснуллин.

Его заместителями назначены главы Минэкономразвития Максим Решетников, Минфина Антон Силуанов и Министерства строительства Владимир Якушев.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее вице-премьер Марат Хуснуллин на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным заявил, что реализация нацпроектов «Доступное жильё и комфортная городская среда», «Безопасные и качественные дороги» и «Комплексный план развития магистральной инфраструктуры» — это ключевая задача.

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