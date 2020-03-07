Приштина, , 23:36 — REGNUM 7 марта глава Сербии Александр Вучич прокомментировал заявление премьер-министра самопровозглашенного Косово Альбина Курти, сделанное в ходе интервью немецкому изданию Frankfurter Allgemaine Cajtung, о том, что соглашения, подписанные под давлением и угрозами, не стоят ничего.

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Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, Вучич заявил, что это единственное, в чем он полностью согласен с Курти, и прибавил, что «ещё меньше стоит все, что было достигнуто путем применения грубой силы, как в случае применения НАТО агрессии для того, чтобы отнять Косово у Сербии».

Сербский президент подчеркнул, что Белград ожидает от Приштины отмены пошлины на товары из Сербии и Боснии и Герцеговины, и не будет благодарить албанцев, когда это произойдет, поскольку введение пошлины нанесло значительный ущерб сербскому народу и государству.

Вучич назвал неуклонную позицию США по пошлине «рациональной и справедливой».

Напомним, косовский лидер выступил против применения США давления с целью заставить его отказаться от замены пошлины 100% на режим взаимности в отношениях с Сербией. 27 февраля Курти заявил, что частичное снятие пошлины 100% на сырье из Сербии станет жестом доброй воли со стороны Косово, полная же отмена пошлины произойдет только в случае, если Белград оценит данный жест и в качестве ответного шага откажется от кампании по отзыву признаний Косово.

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Ответом на ультиматум Курти стал отзыв признания Косово Сьеррой-Леоне.

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