Приштина, , 23:17 — REGNUM 7 марта советник президента самопровозглашенной республики Косово Хашима Тачи Артан Бехрами заявил, что, выступая против заключения соглашений под давлением, премьер-министр Косово Альбин Курти выступает и против тех соглашений, которые принесли Косово свободу и независимость, поскольку Сербия подписала их под угрозой бомбардировок и под давлением со стороны НАТО и ЕС.

На своей странице в социальной сети Facebook Бехрами опубликовал следующее:

«Албанцы и сербы не габсбурги (речь идет об императорской династии Габсбургов) и не скандинавы. Поэтому, шансы на то, что вековые проблемы можно решить усевшись за стол переговоров с давлением 90/60, равны нулю. Фактически, о чем Курти, кажется, забыл, все успешные соглашения, подписанные на Балканах, были подписаны под адреналином, с использованием давления, силы и угроз. Так, участники переговоров в Рамбуйе, например, говорили «о мучительных переговорах и огромном психологическом давлении, которое оказывали посол Ричард Холбрук и государственный секретарь Мадлен Олбрайт на албанцев и сербов».

Именно давление и угрозы, по словам Бехрами, принесли Косово свободу и независимость.

Это не первая нападка представителей администрации Тачи на премьер-министра Курти, который отошел от ставшего традиционным для представителей косовских властей заискивания перед США и Брюсселем и продолжает настаивать на своей позиции, несмотря на давление США.

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