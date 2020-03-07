Приштина, , 22:08 — REGNUM На прошедшем 6 марта заседании правительства самопровозглашенного Косово было принято решение о взаимной отмене въездных виз для обладателей дипломатических паспортов между Республикой Косово и Исламской Республикой Пакистан.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, министр иностранных дел самопровозглашенного Косово Главк Конюфца назвал инициатором данного шага пакистанскую сторону.

«Заключение данного соглашение важно для правительства Косово, поскольку, с одной стороны, оно позволит избежать административных и консульских формальностей в ходе официальных командировок государственных чиновников обеих стран, а с другой стороны, данная дружественная мера станет залогом начала сотрудничества между Косово и Пакистаном», — заявил Конюфца.

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