Москва, 7 марта 2020, 21:55 — REGNUM Министерство иностранных дел России поправил турецкий телеканал YolTV, который неправильно перевел слова главы ведомства Сергея Лаврова, обращенные к президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану.
В МИД РФ отметили, что YolTV неправильно интерпретировал слова главы российского МИД.
«На видео отчетливо слышно, что министр говорит: «I love your tie» («Мне нравится ваш галстук»)», — говорится в сообщении МИД РФ в Twitter.
Как сообщало ИА REGNUM, в результате переговоров президента РФ Владимира Путина и Эрдогана в Москве Турция пообещала прекратить боевые действия в Идлибе с 6 марта. Также возобновляется совместное российско-турецкое патрулирование в районе города Саракиба и планируется создать коридор безопасности на ключевой трассе в Идлибе.
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