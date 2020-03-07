Москва, , 21:45 — REGNUM Президент РФ Владимир Путин внес в Госдуму на ратификацию Договор между Российской Федерацией и Федеративной Республикой Нигерией о взаимной правовой помощи по уголовным делам, передает корреспондент ИА REGNUM 7 марта.

Стороны обязуются по соответствующему запросу оказывать друг другу правовую помощь в расследовании, судебном разбирательстве или иных процессуальных действиях, связанных с уголовными делами.

Документом определяются условия, при которых осуществляется правовая помощь, виды и объем, а также требования к форме и содержанию запроса об оказании правовой помощи, порядок исполнения такого запроса.

Договор содержит правила иные, чем предусмотренные законодательством Российской Федерации. В частности, статья 4 договора предусматривает, что в правовой помощи может быть отказано, если исполнение запроса может нанести ущерб суверенитету, безопасности, публичному порядку или иным существенным интересам.