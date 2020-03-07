Москва, , 21:35 — REGNUM Законопроект об уголовной ответственности за уничтожение или повреждение воинских захоронений, памятников и других мемориальных сооружений, увековечивающих память погибших при защите Отечества, внес в Госдуму президент РФ Владимир Путин, передает корреспондент ИА REGNUM 7 марта.

Деяние будет караться штрафом в размере до 3 млн рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет, либо принудительными работами на срок до трех лет, либо лишением свободы на тот же срок.

Максимальным наказанием за такое преступление может стать штраф в размере до 5 млн рублей или в размере заработной платы осужденного за период до пяти лет, либо обязательные работы на срок до 480 часов, либо принудительные работы на срок до пяти лет, либо лишение свободы на тот же срок.

Расследование уголовных дел о таких преступлениях предлагается возложить на следователей Следственного комитета РФ — ответствующие изменения вносятся в Уголовно-процессуальный кодекс РФ.