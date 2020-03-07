Донецк, , 21:30 — REGNUM Заявление президента Украины Владимира Зеленского, сообщившего о возможности более «гибкого подхода» к Минским соглашениям по урегулированию ситуацию в Донбассе, не может вызывать ничего, кроме недоумения. Об этом 7марта заявил Глава МИД Луганской Народной Республики Владислав Дейнего.

«По сей день от представителей Украины на минских переговорах мы слышим только о намерениях выполнять «Минск», не подкрепленных ни одним реальным шагом в направлении политического урегулирования конфликта», — цитирует его Луганскинформцентр.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Украины Владимир Зеленский в интервью газете The Guardian сообщил, что сторонам конфликта необходимо применять более гибкий подход к Минским соглашениям по урегулированию в Донбассе.

В МИД РФ, комментируя заявление Зеленского, отметили: «В общественном транспорте на окнах «Запасного выхода» написана инструкция: вырви шнур, выдави стекло. Можно, конечно, немного перенести пункты».