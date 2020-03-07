Москва, , 20:32 — REGNUM Заявление президента Украины Владимира Зеленского, сообщившего о возможности более «гибкого подхода» к Минским соглашениям по урегулированию ситуацию в Донбассе, прокомментировала официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«В общественном транспорте на окнах «Запасного выхода» написана инструкция: вырви шнур, выдави стекло, — написала российский дипломат на странице в соцсети Facebook. — Можно, конечно, немного перенести пункты».

При этом Захарова добавила, что выйти из общественного транспорта не получится.

Напомним, ранее глава Украины Владимир Зеленский в интервью газете The Guardian сообщил, что более гибкий подход к Минским соглашениям по урегулированию в Донбассе нужно применять сторонам.