Грозный, , 20:05 — REGNUM Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале заявил, что не имеет бизнеса и счетов в зарубежных банках.

Таким образом глава региона прокомментировал информацию о том, что власти США заинтересовались его «бизнесом и банковскими счетами».

По его словам, членов американского конгресса беспокоят отношения между Чечней и Арабскими Эмиратами, где, как считают в США, фонд имени шейха Халифа якобы финансирует проекты в республике.

«Меня абсолютно не волнует, что пишут конгрессмены и что им отвечает Госдеп. У меня есть своя страна, свой президент, свое Федеральное собрание», — отметил Кадыров, добавив, что никогда не имел в России и за рубежом никакого бизнеса.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Кадыров заявил, что предложенный американскими властями план по ближневосточному урегулированию, больше известный как «сделка века», нарушает нормы международного права и является преступлением против всего мусульманского мира.