Москва, , 18:49 — REGNUM Российский лидер Владимир Путин поручил администрации президента проработать создание единой государственной информационной платформы, обрабатывающей информацию об иностранцах и миграционных потоках. Об этом сообщается на сайте Кремля.

В поручении говорится, что при создании единой информационной платформы необходимо учитывать текущие и перспективные возможности существующих государственных информационных ресурсов.

Также отмечается, что необходимо обеспечить координацию научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ по развитию и модернизации платформы и обеспечить сохранение и возможность использования уже накопленных данных.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Путин поручил своей администрации организовать работу по реформированию миграционных режимов и института гражданства России.

Так, администрация президента должна организовать работу по реформированию миграционных режимов и института гражданства на основе предложений, подготовленных названной рабочей группой.