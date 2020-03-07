Тегеран, , 18:43 — REGNUM Власти США на фоне обострения ситуации с коронавирусом в Иране намеренно ужесточают санкционный режим против страны. Об этом сообщил глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф на своей странице в соцсети Twitter.

«Трамп (президент США Дональд Трамп) злонамеренно ужесточает незаконные санкции США, чтобы истощить необходимые в борьбе с COVID-19 ресурсы Ирана, пока наши граждане умирают», — написал иранский дипломат.

Напомним, число погибших от вспышки коронавируса в Иране, согласно последним данным, возросло до 107 человек.

Как передавало ИА REGNUM, 4 марта президент США Дональд Трамп в интервью местным СМИ сообщил, что США будут готовы оказать помощь Ирану в борьбе с распространением нового коронавируса, если там откликнутся на это предложение.

Читайте также: Для борьбы с коронавирусом необходимо глобальное сотрудничество — Зариф