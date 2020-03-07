Москва, , 18:20 — REGNUM Влияние на внешнюю политику Российской Федерации не способны оказать военные учения Североатлантического альянса Defender Europe 2020 («Защитник Европы 2020»), которые пройдут у западной границы страны. Об этом в субботу, 7 марта, сообщила официальный представитель МИД Российской Федерации Мария Захарова, заявление которой обнародовано на сайте дипломатического ведомства.

«Заставить изменить российский курс во внешней политике (с помощью военных учений) не получится», — сказала официальный представитель российского внешнеполитического ведомства.

Захарова напомнила, что тех, кто пытался бряцая оружием грозить Москве, в истории России было много, однако все эти попытки «завершились бесславно».

По ее словам, в собственном военном строительстве Москва учтет «агрессивные намерения США и НАТО».

Как передавало ИА REGNUM, 4 февраля министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сообщил, что учения НАТО Defender Europe 2020 нацелены не на защиту, а являются провокацией, позволяющей, в случае ответа, наращивать напряжённость.

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