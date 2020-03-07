Бейрут, , 17:42 — REGNUM Представители правительства Ливана в ходе заседания выступили против погашения внешнего долга страны. Об этом 7 марта сообщает Reuters.

По данным журналистов, если власти государства не найдут выход из сложившейся ситуации, вероятность дефолта значительно возрастет.

Премьер-министр страны Хасан Диаб в ближайшее время должен объявить о своем решении по данному вопросу, как ожидается, он призовет кредиторов реструктурировать долг Ливана.

Напомним, серьезный экономический кризис захлестнул Ливан в октябре 2019 года, он сопровождался массовыми акциями протеста, приведшими к отставке предшествующего правительства.

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