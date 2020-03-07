Москва, , 17:18 — REGNUM Российский лидер Владимир Путин поручил администрации президента организовать работу по реформированию миграционных режимов и института гражданства России. Соответствующий документ опубликован на сайте Кремля.

Отмечается, что администрация президента должна организовать работу по реформированию миграционных режимов и института гражданства на основе предложений, подготовленных названной рабочей группой.

Доклад поручено предоставить до 1 марта 2021 года, ответственный — руководителя администрации Кремля Антон Вайно, уточняется в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Владимир Путин заявил, что обновленная Конституция РФ должна объединять граждан России вне зависимости от их уровня доходов, политических воззрений, национальности, вероисповедания или региона пребывания.

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