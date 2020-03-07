Вашингтон, , 17:14 — REGNUM Президент США Дональд Трамп направил к границе с Мексикой дополнительных военнослужащих в связи с угрозой распространения коронавируса, об этом 6 марта сообщает USA Today.

По данным журналистов, всего будет направлено 160 военных, они будут размещены в двух ключевых городах, расположенных вдоль американо-мексиканской границы.

Направка военнослужащих также является частью противостояния Трампа с федеральным судом, ограничивающим миграционную политику главы Белого дома.

Как передавало ИА REGNUM, вспышка коронавируса была зафиксирована в китайском Ухане в декабре 2019 года, с тех пор инфекция распространилась на десятки стран.

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