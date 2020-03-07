Анкара, , 16:53 — REGNUM Министерство внутренних дел Турции депортировало из страны двух боевиков «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), об этом 7 марта сообщает Anadolu Ajansi.

По данным журналистов, террористы были направлены в Германию, так как являются гражданами этой страны.

Отмечается, что Анкара и впредь продолжит высылать иностранных граждан, связанных с преступными группировками.

Напомним, ранее министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу озвучил официальные данные по высланным из страны иностранным боевикам в 2019 году. Их оказалось 780 человек.

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