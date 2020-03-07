Анкара, , 16:40 — REGNUM Взаимодействие Турции с Россией по Сирии можно назвать «конструктивным сотрудничеством». Об этом, как передает Anadolu Ajansı, заявил министр национальной обороны Турции Хулуси Акар в ходе посещения штаба тактическими действиями второй общевойсковой армии вооруженных сил Турции в приграничной с сирийским Идлибом провинции Хатай.

«Турция предприняла решительные шаги по предотвращению гуманитарной драмы в Идлибе и предотвращению волны беженцев, — сказал Акар. — Анкара при проведении операции в Сирии основывалась на законном праве на самооборону, признанном статьей 51-й Устава ООН, а также условиях договоренностей, достигнутых в Адане, Астане и Сочи».

По его словам, в ближайшее время в свои дома в Сирии, благодаря «московским договоренностям», смогут вернуться до 1 млн вынужденных переселенцев, более 80% которых женщины и дети.

Глава Минобороны Турции добавил, что делегация Минобороны РФ прибудет в Анкару уже в начале недели.

Как передавало ИА REGNUM, 6 марта президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что соглашение РФ и Турции по ситуации в сирийском Идлибе принесет «существенные выгоды».

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